Bayburt'ta Babalar Günü Futbol Turnuvası Düzenlendi

Bayburt'ta Babalar Günü Futbol Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta koruyucu babalar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli arasında gerçekleştirilen futbol turnuvasında dostluk kazandı. Turnuva sonunda kazananlara ödüller verildi.

2025 Aile Yılı kapsamında Bayburt'ta, koruyucu babalar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri arasında Babalar Günü Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuva, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sentetik sahada organize edilen müsabakada, renkli anlar yaşandı. Oldukça çekişmeli ve centilmence geçen mücadelenin sonunda turnuvanın kazananı dostluk oldu. Turnuva sonunda düzenlenen törenle, sahada ter döken babalara, kurum personellerine Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Bu tür etkinliklerin aile bağlarını güçlendirdiği ve toplumsal dayanışmayı artırdığı vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü

Süper Lig'e resmen geri döndü
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa felaketi yaşarken polis efsane filminin müziği ile devriye attı
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.