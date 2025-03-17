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Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Futsal Takımı Yarı Finale Yükseldi

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Futsal Takımı Yarı Finale Yükseldi
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Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakaları'nda birinci olan Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Diyarbakır'da yapılacak yarı finale katılmaya hak kazandı.

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Gümüşhane'de düzenlenen müsabakalarda birincilik elde ederek, yarı finale kaldı.

Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, gruplardan birinci olarak çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi takımı, 17-20 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek olan Gençler A Kız Futsal Yarı Final Müsabakalarında mücadele edecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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