Bayburt Gençlik Merkezi Voleybol Takımı'ndan Vali Eldivan'a Ziyaret

Bayburt Gençlik Merkezi Voleybol Takımı'ndan Vali Eldivan'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16-23 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü Voleybol Takımı, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret ederek destek talep etti.

16-23 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Eldivan, "Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Valilik olarak desteklediğimiz bu özel takım, genç sporcularımızın azmi ve başarısıyla ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bizler de her zaman yanlarında olmaya ve gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz," dedi.

Ziyarete, sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Kulüp Başkanı Şerif Bayram ve Antrenör Mustafa Altunkaya da katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.