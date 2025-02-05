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Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

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Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, maaşında yüzde 50 indirim yaptı. Galatasaray'da yıllık 3 milyon euro kazanırken, Frankfurt'ta 1.5 milyon euroya razı oldu. Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon euro bonservis kazandı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza atan yıldız futbolcu Michy Batshuayi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı. Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen golcü futbolcu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euroya evet dedi.

ASLAN PARA KAZANDI

Sarı-kırmızılılar ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon euro bonservis kazandı.

Batshuayi'den Frankfurt'a indirim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Türkiyede'yken neden aynı karakteri göstermiyorsunuz. Şimdi Yunus'u hedef tahtasına kaydular. Yunus, bu adamdan daha verimliydi. Bu adam oynamadan 3 milyon alıyordu şimdi Yunus 3 milyon istiyor diye hain ilan ediliyor. Tamam Yunus'ta son zamanlarda düşüş var ama yabancılar da bu kadar kayırılmamalı ve yerli oyunculara sahip çıkılmalı.

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Haber YorumlarıOYUN Park:

Başka resmi yok muydu da dili dışarda ...! yabancılara hapır hupur sefa , yerlilere feda cefa

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