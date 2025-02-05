Batshuayi'den Frankfurt'a indirim
Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, maaşında yüzde 50 indirim yaptı. Galatasaray'da yıllık 3 milyon euro kazanırken, Frankfurt'ta 1.5 milyon euroya razı oldu. Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon euro bonservis kazandı.
Süper Lig devi Galatasaray'dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza atan yıldız futbolcu Michy Batshuayi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı. Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen golcü futbolcu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euroya evet dedi.
ASLAN PARA KAZANDI
Sarı-kırmızılılar ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon euro bonservis kazandı.