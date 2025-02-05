Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Süper Lig devi Galatasaray'dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza atan yıldız futbolcu Michy Batshuayi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı. Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen golcü futbolcu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euroya evet dedi.

ASLAN PARA KAZANDI

Sarı-kırmızılılar ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon euro bonservis kazandı.