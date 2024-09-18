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Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi, Fenerbahçe maçına gitmenin kendisi için özel olduğunu ve Fenerbahçe'ye gol atmak için oraya gideceğini söyledi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep'i 3-1 maplup ettiği maçta, Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi 1 golle oynadı. Maç sonu açıklamalarda bulundu.

ASLAN RAHAT KAZANDI

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz?, 26. dakikada Yunus Akgün? ile 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Galatasaray bu sonuçla 5/5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

"GOL ATMAK İÇİN ORAYA GİDECEĞİM"

Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili olarak "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim" dedi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Michy Batshuayi Gaziantep FK Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Gaziantep Spor

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Yorumlar (4)

Zübükzade:

ve ardından dediki bileğimi kesseler sarı kırmızı akar ben doğuştan cinconluyum

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mustan guless:

Ne kadar cinconlu varsa zaten hepsi Galatasaray’a gidiyor bu da cinconlulığa merak sarmış bir futbolcu ama uyanık

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Mehmet Vatandaş:

söylediği bir şey yok her futbolcu oynadığı takım adına gol atmak ister rakibi kim olursa olsun

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balabey aziz:

İcardide fenere gol atacam diyordu kale direyine kafası yapışınca akıllandı

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