Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi, Fenerbahçe maçına gitmenin kendisi için özel olduğunu ve Fenerbahçe'ye gol atmak için oraya gideceğini söyledi.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep'i 3-1 maplup ettiği maçta, Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi 1 golle oynadı. Maç sonu açıklamalarda bulundu.
ASLAN RAHAT KAZANDI
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz?, 26. dakikada Yunus Akgün? ile 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Galatasaray bu sonuçla 5/5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
"GOL ATMAK İÇİN ORAYA GİDECEĞİM"
Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili olarak "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim" dedi.