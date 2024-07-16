Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen ve Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Michy Batshuayi beIN Sports'un sorularını yanıtladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Batshuayi, "Çok iyi bir kamp dönemi geçiyor. Ben de iyi bir hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Birlikte iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Benden beklentiler yüksek olduğu için buna özen gösteriyorum ve buradan daha hazır ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BEN DAHA GÜÇLÜ VE HIZLIYIM"

Öte yandan takımın bir numaralı golcüsü Mauro Icardi için de konuşan Batshuayi, "Açıkçası Mauro çok iyi bir oyuncu. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben daha güçlüyüm ve hızlıyım. Onun oyun vizyonu çok geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak ve iyi bir ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.