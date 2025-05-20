Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, Milli Takım Kampına Davet Edildi

Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, Milli Takım Kampına Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Sarı Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Batmanlı Muhammed Ali Ortaç, milli takım kampına davet edildi. Antrenörleri, hedeflerinin Batman'dan milli boksörler yetiştirmek olduğunu ifade ettiler.

İSMET Sarı Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Batmanlı Muhammed Ali Ortaç milli takım kampına davet edildi.

Ağrı'da 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve 427 sporcunun katıldığı İsmet Sarı Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 55 kiloda Batmanlı Muhammed Ali Ortaç, Türkiye 3'üncüsü oldu. Ortaç, milli takım kampına da davet edildi. Ortaç'ın başarılı ve istekli bir boksör olduğunu belirten antrenörleri İbrahim Halil Güzel ve Mustafa Okuyucu, hedeflerinin Batman'dan çok sayıda milli boksör çıkarmak olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

Efsane kaleci cuma günü futbolu bırakıp teknik adam oluyor
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.