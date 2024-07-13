Batman Petrolspor Yeni Sezonun İlk Antrenmanına Çıktı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın yeni teknik direktörü Şenol Fidan da antrenmana katıldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, sezonu açtı. Güneydoğu ekibi, TPAO yerleşkesi içinde bulunan Petrolspor tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan da, kırmızı-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.