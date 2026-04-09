Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor, coşkuyla karşılandı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor, kentte coşkuyla karşılandı.

Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti.

Grupta puanını 79'a yükselten Batman ekibi, en yakın takipçisi Muğlaspor ile arasındaki farkı 14 puana çıkararak şampiyonluğu garantiledi ve Trendyol 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Takımın kente gelişi dolayısıyla taraftarlar Turgut Özal Bulvarı'nda toplandı.

Havalimanı kavşağından Turgut Özal Bulvarı'na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Karşılamaya Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.