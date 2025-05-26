Batman Petrolspor Finale Yükseldi

Batman Petrolspor Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanşında Batman Petrolspor, Altınordu FK ile 1-1 berabere kalarak finale çıktı. İlk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetle sonuca gitti.

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında Batman Petrolspor sahasında Altınordu FK ile 1-1 kalarak finale yükseldi.

Batman Petrolspor, Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki müsabakanın 30. dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Altınordu FK'dan Hüseyin Bulut, 85. dakikada penaltıdan attığı golle skorda 1-1 eşitliği sağladı.

Maç beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta Altınordu FK'yı 1-0 mağlup eden Batman Petrolspor, finale adını yazdıran ekip oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Spor
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

Fenerbahçe'den gidiyor mu? İstifa sorusuna cevap verdi
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt

Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine CHP liderinden yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.