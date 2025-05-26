Batman Petrolspor Finale Yükseldi
Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanşında Batman Petrolspor, Altınordu FK ile 1-1 berabere kalarak finale çıktı. İlk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetle sonuca gitti.
Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında Batman Petrolspor sahasında Altınordu FK ile 1-1 kalarak finale yükseldi.
Batman Petrolspor, Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki müsabakanın 30. dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Altınordu FK'dan Hüseyin Bulut, 85. dakikada penaltıdan attığı golle skorda 1-1 eşitliği sağladı.
Maç beraberlikle sonuçlandı.
İlk maçta Altınordu FK'yı 1-0 mağlup eden Batman Petrolspor, finale adını yazdıran ekip oldu.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Spor