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Batman Petrolspor-Boluspor maçının ardından

Batman Petrolspor-Boluspor maçının ardından
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- Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: "Pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşlar bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden ve mücadelesinden dolayı çok mutluyum" Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar: "Aldığımız penaltı sonrası oyunun değiştiğini düşünüyorum. Penaltının gerçekten çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hakeme güveniyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor'u 2-0 yenen Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşlar bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden, mücadelesinden dolayı çok mutluyum." dedi.

Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Maçın genel gidişatından memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"İkinci golü çok daha erken bulsak çok daha rahat bir maç oynayabilirdik. 1-0 her zaman ister istemez korunması gereken bir skor havası veriyor. Dediğim gibi 2'yi daha erken bulmalıydık. Pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşlar bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden ve mücadelesinden dolayı çok mutluyum."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar da maça iyi başladıklarını ve kompakt oynadıklarını söyledi.

Rakip takıma saygı duyduğunu kaydeden Farrar, "Aldığımız penaltı sonrası oyunun değiştiğini düşünüyorum. Penaltının gerçekten çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hakeme güveniyoruz. Rakip takımın oyuna soktuğu oyuncular daha iyi oynamak için girdiler. Dediğim gibi penaltı çok haksız olduğu için bu golden sonra biraz oyunun yönü değişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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