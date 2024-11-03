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Batman Petrolspor, Altınordu FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Batman Petrolspor, Altınordu FK'yı 2-1 Mağlup Etti
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Haberler
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 10'uncu haftasında Altınordu FK'yı evinde 2-1'lik skorla yenerek puanını 21'e çıkardı. Maçta Yalçın Kılınç ve Mert Çapar'ın golleriyle öne geçen Batman ekibi, rakibinin son dakikalarındaki baskısına rağmen üç puanı hanesine yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 10'uncu haftasında konuk ettiği Altınordu FK'yı 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 10'uncu haftasında Altınordu FK'yı Batman Şehir Stadyumu'nda saat 14: 00'da konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 21'inci dakikasında Yalçın Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, maçın 45'inci dakikasında ise Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Altınordu FK baskısını arttırırken, 85'inci dakikada Alper Tursun'un attığı golle skor 2-1 oldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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