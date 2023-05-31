Batman Halk Eğitim Merkezi, 2023 Voleybol Bahar Turnuvası'nın şampiyonu oldu

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği '2023 Voleybol Bahar Turnuvası' oynanan final maçının ardından sona erdi. 36 takımın katıldığı turnuvada şampiyonluğu Batman Halk Eğitim Merkezi Voleybol Takımı kazandı.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği '2023 Voleybol Bahar Turnuvası' oynanan final maçının ardından sona erdi.

19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ve 36 takımın katılım sağladığı 2023 Voleybol Bahar Turnuvası'nda toplamda 72 müsabaka yapıldı. Final maçının ardından Batman Halk Eğitim Merkezi Voleybol Takımı birinci olurken, İpragaz ikinci, BATÜ takımı üçüncü ve Patipet Veteriner ise dördüncü olmayı başardı.

Şampiyon olan Halk Eğitim Merkezi'nin kupa ve madalyalılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk verirken, ikinci olan takım İpragaz'a Spor Şube Müdürü Burak Eren, üçüncü olan BATÜ'ye HEM Müdürü Bilal Serik ve dördüncü olan Patipet Veteriner'e ise tesis Amiri Hıdır İçge verdi. Bu tür turnuvaların birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma ve spor adına önemli olduğunu belirten Özperk, dereceye giren ve katılım sağlayan tüm takımları tebrik etti. - BATMAN

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023