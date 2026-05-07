Sason'da yoğun ilgi gören voleybol halk turnuvası final maçıyla sona erdi

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen voleybol halk turnuvası, Kültür ve Turizm takımının şampiyonluğuyla sona erdi. Finalde Filenin Fatihleri'ni 3-1 mağlup eden Kültür ve Turizm, turnuvanın şampiyonu oldu.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen voleybol halk turnuvası, final karşılaşmasının ardından sona erdi.

Sason Kaymakamlığı bünyesinde ilçe kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 10 takım katıldı. İki grup halinde başlayan turnuvada takımlar, grup aşamasında finale yükselmek için mücadele etti. Final maçında Kültür ve Turizm ile Filenin Fatihleri karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Kültür ve Turizm takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Filenin Fatihleri ikinci sırada yer alırken, üçüncülük maçını kazanan Teyrok Spor organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, törende hazır bulunan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva boyunca sporcuların sergilediği mücadele ve centilmence rekabet, izleyicilerden büyük alkış aldı. - BATMAN

