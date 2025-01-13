Batman'da Düğün Salonunda Kick Boks Organizasyonu Düzenlendi
Batman'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen kick boks organizasyonuna 20 sporcu katıldı. Müsabaka oldukça ilgi gördü ve birinciye kemer hediye edildi. İş adamı Serkan Göner, kazananların gelirini engelli bireylere bağışlayacaklarını açıkladı.
Batman'da bir düğün salonunun ringe çevrildiği kick boks organizasyonunda farklı ülkelerden sporcuların katıldığı müsabaka yoğun ilgi gördü.
Bir düğün salonunun ringe çevrildiği kick boks müsabakasına farklı ülkelerden 20 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakada birinci gelene kemer hediye edildi. İş adamı Serkan Göner, kick boks müsabakalarında kazandıkları geliri engelli bireylere bağışlayacaklarını söyledi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor