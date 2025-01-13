Batman'da Düğün Salonunda Kick Boks Müsabakası Düzenlendi
Batman'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen kick boks organizasyonu, farklı ülkelerden 20 sporcunun katılımıyla büyük ilgi gördü. Kazanan sporcuya kemer hediye edilirken, organizatörler elde ettikleri geliri engelli bireylere bağışlayacaklarını açıkladı.
- Batman'da düğün salonunda kick boks müsabakası
BATMAN - Batman'da bir düğün salonunun ringe çevrildiği kick boks organizasyonunda farklı ülkelerden sporcuların katıldığı müsabaka yoğun ilgi gördü.
Bir düğün salonunun ringe çevrildiği kick boks müsabakasına farklı ülkelerden 20 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakada birinci gelene kemer hediye edildi. İş adamı Serkan Göner, kick boks müsabakalarında kazandıkları geliri engelli bireylere bağışlayacaklarını söyledi.