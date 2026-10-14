Batman'da Amatör Spor Haftası tenis turnuvası 200 sporcunun katılımıyla sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliğinin yıllık faaliyet programında yer alan turnuva gerçekleştirildi. Dokuz farklı kategoride düzenlenen müsabakalar, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada Fair-Play, centilmenlik ve spor ahlakı ön plana çıktı. Sporcular, performanslarıyla takdir toplarken organizasyon tenis sporuna olan ilgiyi artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı