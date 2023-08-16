Batman'da 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen operasyonda 12 kilo 49 gram uyuşturucu madde türevleri ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 11 kilo 543 gram 'skunk', 487 gram 'toz esrar' ve 19 gram 'eroin' ile uyuşturucu tartımında kullanılan 3 adet hassas terazi bulundu.
Batman'da düzenlenen operasyonda 12 kilo 49 gram uyuşturucu madde türevleri ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Batman polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kilo 543 gram "skunk", 487 gram "toz esrar" 19 gram "eroin" ve uyuşturucu tartımında kullanılan 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına 3 şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN