Başpehlivan Mustafa Taş altın kemere veda etti

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanlıkta kıyasıya mücadele yaşanıyor. Geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş, ikinci turda yenildi. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde cezası nedeniyle başpehlivanlık unvanı ve altın kemeri elinden alınan başpehlivan Cengizhan Şimşek de 3 ay 15 gün hak mahkumiyeti cezasının sona ermesinin ardından Kırkpınar'da güreş tuttu. Şimşek, rakibi Yıldıray Akın'ı devirerek 2. tura yükselmeye hak kazandı. Şimşek'in kararlı ve azimli mücadelesi dikkat çekiyor. Başpehlivanlık 3. tur güreşleri bugün gerçekleştirilecek.