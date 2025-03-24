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Başköyspor'dan Taraftarlarına Özel Forma Jest

Başköyspor'dan Taraftarlarına Özel Forma Jest
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mücadele eden Başköyspor, taraftarlarına kişiye özel formalar hazırlayarak desteklerini pekiştirdi. Kulüp başkanı Celalettin Altay, hedefin hala şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör A grubunda mücadele eden Başköyspor, taraftarlarına özel bir jest yaparak kişiye özel formalar hazırladı. Kulüp yönetimi, takıma destek verenlere bu özel formaları takdim etmeye başladı.

Yılların tecrübeli kulüp başkanı Celalettin Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluktu. Ancak aldığımız birkaç yenilgi bizi hedefimizden uzaklaştırsa da ligden kopmadık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz son maça kadar hedefi kovalamak iddiasındayız." dedi.

Altay, ayrıca tribün desteği sağlayan Başkurtlar taraftar grubu lideri Burak Can Kaymak başta olmak üzere tüm taraftarlara ve Murat Han hocaya teşekkürlerini iletti. Başköyspor'un bu özel forma jesti, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Kişiye özel formalar, hem taraftarların takıma olan bağlılığını pekiştirdi hem de kulübe maddi destek sağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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