Başköyspor'dan Taraftarlarına Özel Forma Jest

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör A grubunda mücadele eden Başköyspor, taraftarlarına özel bir jest yaparak kişiye özel formalar hazırladı. Kulüp yönetimi, takıma destek verenlere bu özel formaları takdim etmeye başladı.

Yılların tecrübeli kulüp başkanı Celalettin Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluktu. Ancak aldığımız birkaç yenilgi bizi hedefimizden uzaklaştırsa da ligden kopmadık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz son maça kadar hedefi kovalamak iddiasındayız." dedi.

Altay, ayrıca tribün desteği sağlayan Başkurtlar taraftar grubu lideri Burak Can Kaymak başta olmak üzere tüm taraftarlara ve Murat Han hocaya teşekkürlerini iletti. Başköyspor'un bu özel forma jesti, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Kişiye özel formalar, hem taraftarların takıma olan bağlılığını pekiştirdi hem de kulübe maddi destek sağladı. - KÜTAHYA