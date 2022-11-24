Baskılara kayıtsız kalamadı! Adana Demirspor'dan ortalığı sallayan Ronaldo açıklaması

Adana Demirspor taraftarlarının, Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'yu takımda istemeleri üzerine kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından açıklama yapmak durumunda kaldı. Paylaşımında, "Ronaldo'yu alamayız." diyen Sancak, "Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından adının geçmediği kulüp kalmadı. Bunlardan biri olan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak açıklamada bulundu.

"ALACAK OLANA HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Sancak, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

RONALDO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Birçok kulüple adı geçen Cristiano Ronaldo için şimdiye kadar en ciddi tekliflerin Real Madrid, Chelsea, Newcastle United ve Al Nassr'dan geldiği belirtiliyor.