Basketbolda milli maçın ardından

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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek madalya şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, karşılaşma boyunca en iyi oyunlarını ortaya koyamadıklarını söyledi.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek madalya şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, karşılaşma boyunca en iyi oyunlarını ortaya koyamadıklarını söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Maalesef istediğimizi alamadık. Burada kazanmak lazım. Tamam mücadele ettik, çok iyi ama çok basit hatalar yaptık. Kazanmak için geldik buraya. Daha iyisi için. Başaramadık. Yapacak bir şey yok. Burada zaten mücadele etmeden bir şey başarma imkanı yok. En iyi oyunumuzu ortaya koyamadık. Çok istedik ama beceremedik. Oyun bu, rakibimiz de iyi. Onları da kutluyoruz. Şu anda zihinsel ve fiziksel olarak yaraları tamir edip Dünya Kupası'na gidebilmek için turnuvanın devamında maç kazanmamız lazım. Onu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İki takım arasında tecrübe farkı olduğu yorumuna katıldığını belirten Ekrem Memnun, "Dediğim gibi en iyi oyunumuzu oynayamadık. Burası bir okul ama çok pahalı bir okul. Bedeli çok ağır oluyor. İnşallah hepimiz üstümüze düşeni alacağız. Turnuva devam ediyor. Bitmiş bir şey yok. Diri kalacağız. Zihinsel ve fiziksel olarak toparlanıp çıkıp oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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