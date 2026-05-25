Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final mücadelesi yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes ilk maçlarda ev sahibi olacak. İki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.

Sezonu ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'a kaldı.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes, yarın ve 27 Mayıs'taki çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.

Bu turda iki galibiyete ulaşan ekipler yarı finale yükselecek.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:

Yarın:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)

20.30 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

27 Mayıs Çarşamba:

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

28 Mayıs Perşembe:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Kaynak: AA / Can Öcal
