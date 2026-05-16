Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yenerek lider tamamlamasıyla sona erdi. Play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler belirlendi. Onvo Büyükçekmece ile Mersinspor lige veda etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan erteleme maçıyla tamamlandı.

Erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin 96-86 yenerek normal sezonu lider tamamladı.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. Play-off çeyrek finalindeki eşleşmeler ise şu şekilde:

Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic

Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor

Anadolu Efes-Türk Telekom

Kaynak: AA / Süha Gür
