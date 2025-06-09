Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0'a getirerek Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE BEKO

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 93-84'lik skorla kazandı. Bu skorla birlikte Sarı-lacivertliler, seriyi 3-0'a getirerek finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Sarı-Lacivertliler, finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. O seride ise 1-1 eşitlik bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının şüpheli ölümü! Akrabası tarafından bulundu
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.