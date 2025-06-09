Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0'a getirerek Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE BEKO
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 93-84'lik skorla kazandı. Bu skorla birlikte Sarı-lacivertliler, seriyi 3-0'a getirerek finale yükselen ilk takım olmayı başardı.
RAKİBİNİ BEKLEYECEK
Sarı-Lacivertliler, finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. O seride ise 1-1 eşitlik bulunuyor.