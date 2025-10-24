Haberler

Basketbol Ligi Haftası: Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. ve 7. hafta maçları için program duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Esenler Erokspor (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basetbol (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş GAİN-Bursaspor Basketbol (Beşiktaş GAİN)

20.30 Glint Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

26 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)

18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor (Enka)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Kocaeli Kadın Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Emlak Konut-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Başakşehir)

16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

26 Ekim Pazar:

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş Boa (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Finalspor-TED Ankara Kolejliler (TOFAŞ)

Yarın:

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Kipaş İstiklalspor (Beylikdüzü)

16.30 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)

18.15 Göztepe Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Altındağ Atatürk)

26 Ekim Pazar:

13.00 Yalovaspor Basketbol-OGM Ormanspor (90. Yıl)

14.45 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Fenerbahçe Koleji (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.15 MKE Ankaragücü Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOBB ETÜ)

27 Ekim Pazartesi:

17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
