Basketbol İçin BİDEV Projesi Hatay'da Eğitim Düzenledi

BASKETBOL İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BI·DEV), 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' projesi kapsamında, Turkish Philantrphy Fund (TPF) desteğiyle hayata geçen programın dördüncü ayağı; Diyarbakır, Hatay, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Ardahan, Batman, Şırnak ve Kahramanmaraş illerinden gelen 30 beden eğitimi öğretmeni ve altyapı antrenörünün katılımıyla Hatay'da gerçekleşti.

Türkiye'de nitelikli basketbolcuların yetişmesine katkı sağlamak ve basketbol sporuna destek olmak hedefiyle kurulan Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BI·DEV), basketbol branşına gönül veren profesyonel eğiticilerin, mesleki ve teknik gelişimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla 2022 yılından beri eğitim ve gelişim programını uyguluyor. Program dahilinde, Derya Özyer, Murat Özyer, Emre Mahmut Şimşek, Mehmet Altıoklar ve Nilsen Özbarlas tarafından üç gün boyunca, temel basketbol tekniklerini öğretmelerini kolaylaştırmak üzere 'Temel Teknikler Eğitimi' ile çocuk ve gençlerle iletişim, takım ruhu ve liderlik konularını kapsayan 'Sosyal ve Duygusal Beceriler' eğitimleri verildi. Programın üçüncü gününde ise uygulamalı antrenman seansları ve koçlar aracılığıyla geri bildirim görüşmeleri sağlandı.

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Hatay Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen teknik eğitimler sonrası, Anadolu Basketbol Spor Klubü U14 Kız Takımı, İskenderun Basketbol Kulübü U14 Erkek Takımı ve Samandağ Mağaracık Ortaokulu Spor Kulübü U14 Kız Takımı karma takım maçlarıyla programa renk kattı. Aynı zamanda bu programa BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt, Mütevelli Heyeti Üyeleri; Efe Aydan, Handan Özbek, İhsan Özen, Necati Güler, Ömer Baturalp, Sema Atakol Kasapoğlu, Adnan Kasapoğlu, Ümit Avcı, Coşkun Teziç ve Turhan Koray katılım göstererek organizasyona destek verdi.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin "BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahibi bölge okullarına basketbol sahaları kazandırıyor, bölgelerdeki beden eğitimi ve basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Bugün Hatay'da dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızın destekleyen Turkish Philantrphy Fund (TPF) başta olmak üzere, Hatay Belediyesi'ne, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Hatay Basketbol İl Temsilciliği'ne, organizasyonumuzun spor malzemelerini sağlayan Sportive A.Ş ailesi ile Sportive CEO'su ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Zeynep Selgur'a, proje koordinatörümüz ve mütevelli heyeti üyemiz Sayın Serhat Toptancı'ya ve eğitmenlerimiz Sayın Özbarlas, Sayın Altıoklar, Sayın Özyer ailesi ve Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz.' dedi.