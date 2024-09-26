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Basketbol Hakemi Adem Çatalkaş Hayatını Kaybetti

Basketbol Hakemi Adem Çatalkaş Hayatını Kaybetti
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Bursa'da basketbol masa hakemi Adem Çatalkaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitiren Çatalkaş, cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BURSA'da basketbol masa hakemi Adem Çatalkaş (35), geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı olarak Bursa'da basketbol masa hakemi olarak görev yapan Adem Çatalkaş, 13 Eylül'de kalbindeki rahatsızlık nedeniyle başvurduğu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından hastanedeki tedavisi süren Çatalkaş, gelişen komplikasyon sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç hakem, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, bu sabah hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen ve 14 yıldır hakemlik yapan Çatalkaş, Erikli Bilal Habeşi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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