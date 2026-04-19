Basketbol Gençler Ligi 5. pencerede ikinci gün tamamlandı

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu beşinci penceresinin ikinci günü sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, BGL beşinci pencere müsabakalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edildi.

Beşinci ve son pencerenin ikinci gününde kızlar ve erkekler kategorilerinde, C1, C2 ve C3 salonlarında toplam 15 müsabaka oynandı. Gün boyunca gerçekleştirilen karşılaşmaları TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri de takip etti.

Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezon bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek BGL Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Basketbolseverler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaları ücretsiz olarak izleyebilecek. Karşılaşmalar TBF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.

Erkekler

Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor: 68-71

Anadolu Efes-Mersinspor: 84-60

Manisa Basket-Galatasaray: 67-83

Beşiktaş-Fenerbahçe Beko: 81-64

Trabzonspor-Türk Telekom: 61-68

Bursaspor Tatildekirala.com-Eseler Erokspor: 83-67

Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 65-77

Kızlar

Çankaya Üniversitesi-Kocaeli Kadın Basketbol: 20-0

Fenerbahçe-İzmir Ege Gelişim: 58-63

OGM Ormanspor-Mimsa ÇBK Mersin: 69-66

Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Nesibe Aydın: 65-76

Adana Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş: 67-57

Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray: 42-83

Emlak Konut-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 104-51