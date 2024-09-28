Üye Girişi
Haberler

Basketbol Gelişim Merkezi Yarın Açılıyor

Basketbol Gelişim Merkezi Yarın Açılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, 10 bin kişilik ana salonda yer alacak törenle kapılarını açacak. Açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Merkez, Basketbol Lisesi, sporcular için otel, müze ve kütüphane ile çevre dostu olanaklar sunarak, erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.

BASKETBOL Gelişim Merkezi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda saat 17.00'de başlayacak. Yetenek yarışması ve çeşitli etkinliklerin sporseverlerle buluşacağı törende, resmi açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, yeni kuşaklara basketbol kültürünü aşılayacak müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor. Öte yandan tesis erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Basketbol Etkinlik Kültür Tören Çevre Spor

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });