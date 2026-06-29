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Basketbol Gelişim Merkezi Kütüphanesi açıldı

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Basketbol Gelişim Merkezi bünyesindeki kütüphane, Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani'nin katılımıyla törenle kullanıma açıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi Kütüphanesi, gerçekleştirilen törenle kullanıma açıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi (BGM) kompleksi bünyesinde yer alacak kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Uluslarası Basketbol Federasyonu (FIBA) başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani katıldı.

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da BGM Kütüphanesi'nin açılış törenine katılan isimler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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