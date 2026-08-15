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Basketbol: FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

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- Türkiye: 59 - İtalya: 53

Türkiye, Romanya'nın Mioveni kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya'yı 59-53 mağlup etti.

Sporturilor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 14-10, devreyi ise 26-15 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren milliler, son bölüme 45-27 önde girdi. Son çeyrekte İtalya farkı eritmeye çalışsa da milli takım parkeden 59-53 galip ayrıldı.

Şampiyonada ilk galibiyetini alan milli takım, B Grubu'ndaki son mücadelesinde yarın 20.30'da İsrail ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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