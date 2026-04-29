Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali

PAOK: 74 - Surne Bilbao Basket üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket, sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 89-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde tamamlayan taraf, 23-19'luk skorla PAOK oldu. İkinci periyotta hücumda daha etkili performans sergileyen ev sahibi takım, devre arasına 43-41 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 70-57 üstünlükle bitirdiği mücadeleyi 89-74 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 79-73 kaybeden Surne Bilbao Basket, rövanşta 15 sayı farkla galip gelerek FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Ev sahibi ekipte Margiris Normantas, 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. PAOK'ta ise Breein Tyree'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
