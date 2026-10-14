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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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- Biotekno Körfez Basket: 74 - Elan Chalon: 65

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Paulina Gajdosz (Polonya), Marius Ciulin (Romanya), Tomas Wit Langowski (Polonya)

Biotekno Körfez Basket: Davis 21, Boo Buie 8, Barna 3, Mitchell 13, Cluff 12, Reese 5, Berk Can Akın 3, Danusevicius 3, Mert Akay 6, Altan Çamoğlu

Elan Chalon: Golden 9, Hill 9, Ponsar 7, Dunn 5, Horne 8, Uguak, Leray 7, Nadolyn 13, Grandison 5, Heugue 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 56-48

Biotekno Körfez Basket, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa'nın Elan Chalon takımını 74-65 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 9. dakikaya 14-14 eşitlikle girildi. Son dakikada daha etkili olan deplasman ekibi Elan Chalon, birinci periyodu 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, Boo Buie'nin etkili oyunuyla öne geçti. Ev sahibi ekip, 13. dakikada farkı 6 sayıya (26-20) çıkardı. Konuk ekip, Dunn ve Nadolyn'in etkili oyunuyla karşılık verse de Biotekno Körfez Basket, devre arasına 39-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Biotekno Körfez Basket, Cluff'un boyalı alanda etkili oyunuyla üstünlüğünü son bölüme taşıdı. Ev sahibi, final çeyreğine 56-48 üstün girdi.

Son periyotta üstün oyununu sürdüren Kocaeli temsilcisi, maçın 32. dakikasında farkı 12 sayıya (60-48) çıkardı. Elan Chalon müsabakanın sonlarında farkı eritmeye çalışsa da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Biotekno Körfez Basket, sahadan 74-65 galip ayrıldı.

Biotekno Körfez Basket, böylece F Grubu'nda ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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