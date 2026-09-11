Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası
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- Turnuvada ABD, Fransa, Almanya ve İspanya yarı finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun 7. gününde çeyrek final maçları oynandı.
Berlin Arena'da yapılan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran ABD, Fransa, Almanya ve İspanya, isimlerini yarı finale yazdırdı.
Dünya Kupası'nda yarın oynanacak yarı final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:
17.30 Fransa-Almanya
21.00 İspanya-ABD
Kaynak: AA