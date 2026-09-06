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Milli Kadın Basketbol Takımı'na Avustralya engeli

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- Türkiye: 71 - Avustralya: 87

Salon: Berlin Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Mihkel Manniste (Estonya)

Türkiye : Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik 11, Derin Erdoğan 5, Burke 10, Esra Ural 3, Sevgi Uzun 24, Elif İstanbulluoğlu 3, Ayşe Cora Yamaner, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek Arslan, Ayşe Cora Yamaner 7, Sinem Ataş, Melek Uzunoğlu

Avustralya : Melbourne 8, Talbot 17, Borlase 4, Magbegor 21, Bourne 2, Wilson 9, Reid 4, Aokuso 9, Fowler 10, Bibby, Sowah 3

1. Periyot: 15-21

Devre: 30-40

3. Periyot: 55-67

Beş faulle çıkan: 34.59 Derin Erdoğan ( Türkiye )

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Avustralya ise ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya pota altından kaydettiği basketlerle etkili başlayan Avustralya, 2. dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla çabuk toparlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Elif Bayram'ın basketiyle 7. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 15-14. Kalan bölümde ay-yıldızlılara 7-0'lık seriyle karşılık veren Avustralya, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

İlk çeyreğin sonundaki iyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Avustralya, Melbourne'ün basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 18-28. Dış atışlardan isabet bulmaya başlamasına karşın Avustralya'nın pota altındaki üstünlüğüne engel olamayan milli takım, soyunma odasına 10 sayı geride girdi: 30-40

İkinci yarıya istekli başlayan Türkiye, 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği 4 isabetle 16. dakikada farkı 6'ya indirdi: 48-54. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkı yeniden açan Avustralya, üçüncü periyodu 67-55 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden A Milli Takım karşısında farkı koruyan Avustralya, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: AA
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