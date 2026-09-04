Avustralya, Porto Riko'yu 70-54 Geçti
- Avustralya: 70 - Porto Riko: 54
Salon: Max-Schmeling
Hakemler: Carlos Peralta (Ekvador), Paulina Gajdosz (Polonya), Aline Garcia (Uruguay)
Avustralya : Melbourne 10, Borlase 6, Talbot 19, Smith 10, Magbegor 11, Sowah, Wilson 5, Reid, Aokuso 6, Fowler, Bourne, Bibby 3
Porto Riko : Rosado 2, Gonzalez 3, Guirantes 14, Solis, McGee-Stafford 11, Melendez 6, Jones 6, Roma 1, San Antonio 11, Pagan, Benitez
1. Periyot: 19-11
Devre: 31-24
3. Periyot: 51-38
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Avustralya, Porto Riko'yu 70-54 mağlup etti.
Avustralya, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü A Milli Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşacak. Porto Riko ise aynı gün Belçika'nın karşısına çıkacak.