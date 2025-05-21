Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye Final Four Temennisinde Bulundu

Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye Final Four Temennisinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Euroleague'de final four oynayacak olan Fenerbahçe'ye başarı dilerken, sponsorlukların basketbolun gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Euroleague'de final four oynayacak olan Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek, "Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde bugün düzenlenen imza töreniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile yeni ana sponsor arasında sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, "Sponsorluklar, basketbolun gelişimi için önemli. Federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buradan gelecek kaynaklar, gençlerin yetişmesi için çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali maçına da değinen Erdenay, temsilcimize başarılar dileyerek "Ben de dörtlü finalde çok oynadım. Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber
Altın fiyatları düşerken uzmanlar strateji uyarısında bulunuyor

Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir

Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.