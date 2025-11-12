Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon: Beşiktaş GAİN Spor KompleksiHakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)Beşiktaş GAİN: Dotson 5, Mathews 10, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown, Zizic 5, Kamagate 6, Berk İbrahim Uğurlu 4, Morgan 19, Lemar 23, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel, Anthony Brown...

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)

Beşiktaş GAİN: Dotson 5, Mathews 10, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown, Zizic 5, Kamagate 6, Berk İbrahim Uğurlu 4, Morgan 19, Lemar 23, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 10

Dolomiti Energia: Steward 14, Niang 2, Forray 10, Airhienbuwa 8, Mawugbe 10, Aldridge 9, Jakimovski 12, Bayehe 2, Battle 16

1. Periyot: 24-31

Devre: 45-50

3. Periyot: 76-63

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 5. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Dolomiti Energia, farkı bir ara 12 sayıya (16-28) kadar çıkardı. İtalyan takımı, çeyreğin son bölümünde uzunlarıyla skor üreten Beşiktaş karşısında birinci periyodu 31-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren konuk takım, siyah-beyazlılar karşısında devreye 50-45 üstün girdi.

İkinci yarıya taraftarının desteğiyle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, peş peşe gelen 3 sayılık basketlerle skor üstünlüğünü eline aldı ve final periyoduna da 13 sayılık avantajla gitti: 76-63.

Son çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdürerek skor avantajını koruyan Beşiktaş, mücadeleyi 97-83 kazandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, bahis soruşturmasında adı geçen Ersin'e tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.