Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA - Sezgin Pancar - Spor
 - Güncelleme:
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet Tazegül: Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil GüngörOGM Ormanspor: Robinson 19, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Lucet 3, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir 2BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Davis...

Salon: Servet Tazegül:

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

OGM Ormanspor: Robinson 19, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 26, Damla Gezgin 9, Lucet 3, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir 2

BOTAŞ: Dubljevic 28, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 11, Davis 10, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik, Işıl Alben 7, Prezelj, Jurjane 8

1. Periyot: 28-21

Devre: 43-44

3. Periyot: 64-61

Beş faulle çıkan: 39.12 Sehernaz Çidal (Botaş)

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ'ı 85-77 yenen OGM Ormanspor, yarı finale yükseldi.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA / Sezgin Pancar - Spor

Servet Tazegül, Kazım Çetin, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title