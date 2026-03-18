Basketbol Avrupa Ligi'nde 32. hafta maçları yapılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 32. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 32. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 32. hafta, yarın ve 20 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımlarından Anadolu Efes, yarın Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 32. haftanı programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Valencia Basket (İspanya)-Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes (Türkiye)-AS Monaco (Fransa)

22.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Olimpiyakos (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

20 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko (Türkiye)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Rapyd (İsrail)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
