EuroLeague'de 19. haftanın maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko, Baskonia ile karşılaşırken Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ayrıca Yunan derbisinde Panathinaikos, Olympiakos'u konuk edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı, yarın ve 2 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Turnuvada 2'şer şampiyonluk elde eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 2 Ocak 2026 Cuma günü sahneye çıkacak.

EuroLeague'de oynadığı son 9 müsabakanın 8'ini kazanan Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bir maçı ertelenen sarı-lacivertli takım, 11 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda haftaya 5. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde yaptığı son 6 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılan ve 12 maçta rakiplerine mağlup olan lacivert-beyazlılar, 17. basamakta yer aldı.

Yunan derbisi heyecanı yaşanacak

EuroLeague'in 19. haftasında Yunanistan ekipleri Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos, 2 Ocak 2026 Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak derbide ezeli rakibi Olympiakos'u konuk edecek.

Organizasyonda çıktığı 18 müsabakada 12 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Panathinaikos AKTOR, ilk yarının son haftasına 3. sırada girdi.

Maç programı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Yarın:

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.15 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Monaco (Fransa)

2 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
