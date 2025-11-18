Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. Hafta Maçları Başlıyor

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. haftanın maç programı açıklandı. Anadolu Efes, Barcelona ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Beko ise Partizan ile mücadele edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 12. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12. hafta maçları 19, 20 ve 21 Kasım'da oynanacak.

Anadolu Efes, 20 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak 16. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Beko ise 21 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım ise haftaya 10. sırada girdi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa)

20 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Barcelona (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

21 Kasım Cuma:

22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

