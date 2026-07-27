U18 Erkeklerde Türkiye, Sırbistan'ı 57-53 Mağlup Etti

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 57-53 yendi.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, A. Marchetti Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayarak ilk periyodu 22-10 önde geçen milli takım, soyunma odasına 33-20 üstün gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı koruyan ay-yıldızlılar, son çeyreğe 44-30'luk skor avantalıyla girdi.

Final periyodunda 15-0'lık seri yakalayan Sırbistan 45-44 öne geçse de milliler, toparlanarak parkeden 57-53 galip ayrıldı.

Şampiyonada ikinci maçını da kazanan Türkiye, grupta son müsabakasını Slovakya ile yapacak.

Kaynak: AA