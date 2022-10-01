Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Spor Haberleri Salon: Kadir HasHakemler: İsmail Binbir, Uğur Özcan, Murat Anlatıcı,Galatasaray: Nacickaite 16, Simge Tokmak 1, Miray Balotu 8, Merve Uygül 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 5, Jurjane 16, Pulvere 12, Devran Tanacan 6, Arife Can 3, Berna Şahin 4, Meltem Yıldızhan 16Bursa Uludağ Basketbol:... Salon: Kadir Has Hakemler: İsmail Binbir, Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Galatasaray : Nacickaite 16, Simge Tokmak 1, Miray Balotu 8, Merve Uygül 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 5, Jurjane 16, Pulvere 12, Devran Tanacan 6, Arife Can 3, Berna Şahin 4, Meltem Yıldızhan 16 Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 8, Gizem Mürvet Uca 10, Özge Kavurmacıoğlu 15, Ferda Yıldız 6, Tuğçe Turus 6, Deniz Nur Çakır 2, Ayşegül Erdoğan, Cannon 28 1. Periyot: 28-17 Devre: 54-39 3. Periyot: 77-60 Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 16. Erciyes Kupası Basketbol Turnuvası'nın son gününde Galatasaray, Bursa Uludağ Basketbol'u 97-75 yendi. Spor Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Galatasaray Işıl Alben basketbol Uludağ Spor Haberler

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