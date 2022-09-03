Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası Spor Haberleri Basketbolda 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk gün maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 95-77 yendi. Basketbolda 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk gün maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 95-77 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 33-22 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 51-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 19 sayılık avantajla 78-59 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 95-77'lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko, turnuvanın finalinde yarın Anadolu Efes'le karşılaşacak. Üçüncülük maçında ise Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji mücadele edecek. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Sinan Erdem Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.