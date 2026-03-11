Haberler

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Uludağ Atletik ile Arka Spor karşılaştı.

Karşılaşmada Uludağ Atletik, Arka Spor'u 47- 44 yendi.

Bugünkü müsabakalarda, Eyüp Sultan Belediyesi-İzmit Zive, Arena Basketbol-Sportek, Mersin Gençlerbirliği- Eskişehir Elit Basketbol, Muratpaşa Belediyesi-Galatasaray, İzefe-Kocaeli Basket, KKTC Levent Koleji-Özel İdare Gençlerbirliği ile Demir Akademi-Esa Bodrum karşılaşacak.

Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi