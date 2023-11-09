Başkan Tören: "Şehirde herkesin spor yapabileceği altyapıları oluşturuyoruz"

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehirde herkesin spor yapabilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her yaştan vatandaşa hizmet verecek olan 12 adet sentetik çimli saha yapımında sona gelindi. Kısa sürede hizmete sunulacak sahalar ile şehre 10 bin metrekare yeni spor alanı kazandırılıyor. Ayrıca sentetik çim sahaların yanı sıra ilçenin en büyük spor projesi olan Altınordu Cumhuriyet Spor Kompleksi başta olmak üzere, Geleneksel Sporlar Tesisi (Etnospor) ve Fitness Salonu projelerinde de çalışmalar başladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaşam boyu spor anlayışıyla her kesime sportif aktiviteler için imkanlar hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Tören, "Sadece klasik altyapı hizmetleri değil, şehre değer katacak tüm alanlarda önemli bir mesai veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın öncülüğünde, Altınordu'da var olan spor reformunu taçlandıracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Spor tesislerimiz 7'den 70'e şehrimizin tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir" diye konuştu. - ORDU