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Başkan Işık: "Spora ve sporcuya değer veriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Işık: 'Spora ve sporcuya değer veriyoruz'

Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mutlu Özdemir, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile birlikte Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mutlu Özdemir, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile birlikte Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulunan Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mutlu Özdemir ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Başkan Işık'ın spora ve sporcuya verdiği değeri bildiklerini dile getirerek, Başkan Işık'a spora ve sporcuya sağladığı imkan ve verdiği destekler için teşekkür ettiler.

Yapılan ziyaret için teşekkür eden Başkan Işık, spora ve sporcuya sahip çıkan bir anlayış içinde olduklarını ve bu anlayışın daha sağlıklı olması için Spor İşleri Müdürlüğünü kurduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Spora ve sporcuya değer veriyoruz

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mutlu Özdemir, Alim Işık, Emre Can, Kütahya, Spor, Haberler

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