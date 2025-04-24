Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay'da gözler Mayıs ayındaki olağan genel kurul toplantısına çevrildi. Yeni başkanını seçecek olan Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü, çok zor günler geçiriyor.

MEVCUT BAŞKAN ADAY OLAMAYACAK

Altay'da mevcut başkan Süleyman Özkaral'ın görevine devam etmeyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kongre tarihini belirlemeye hazırlanan Başkan Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı bildirildi. İzmir temsilcisinde 29 Mart 2024'te yapılan olağanüstü seçimde göreve gelen Süleyman Özkaral, kulübün küme düşmesinin ardından taraftarların tepkisini çekmişti.

BORÇ 880 MİLYON TL, HENÜZ ADAY YOK

İzmir temsilcisinde kongre tarihinin açıklanmasının ardından seçim çalışmaları hız kazanacak. Toplam borcu 880 milyon TL'ye ulaşan Altay'da camianın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Öte yandan bu gelişmelere rağmen başkan adayı olmak için adım atan herhangi bir isimd e olmadı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KÜME DÜŞTÜLER

İzmir'in ve Türk futbolunun çınarı Altay, böylelikle üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu ve 8 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e döndü. TFF 2. Lig'e veda eden Altay, Beyaz Grup'ta oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 20 yenilgi aldı ve topladığı 25 puanla 17. sırada yer aldı. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala -5 puanla son sıradaki Afyonspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.